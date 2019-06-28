В Совфеде прокомментировали приглашение Трампа на День Победы в 2020 году

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«На 9 Мая приехать Трамп, наверное, сможет. И, самое главное, он захочет приехать и поучаствовать в этих всех мероприятиях», — заявил сенатор.

Вместе с тем он отметил, что до 9 Мая ещё много месяцев, и могут быть моменты, которые дадут Трампу формальный повод не ехать.

Как добавил Клинцевич, тяготение к сближению есть «и у людей, и у стран, и у президентов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о годовщине победы в Великой Отечественной войне, заявил, что в 2020 году будет отмечаться очень важная и большая юбилейная дата. По его словам, этот год станет «действительно особенным».