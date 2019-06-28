МИД КНР: Иран подтвердил намерение оставаться в рамках СВПД
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Иран заявил, что останется в сделке. Это очень важно, и мы поддерживаем такую позицию. Другие участники согласились, что мы должны дать Ирану экономические выгоды, которые предполагает СВПД», — сказал он.
Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не будет создавать ядерное оружие даже в случае развала СВПД.
25 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Тегеран «ни при каких условиях» не намерен проводить повторные переговоры по иранской ядерной сделке.