МИД КНР: Иран подтвердил намерение оставаться в рамках СВПД

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что Тегеран на встрече в Вене подтвердил намерение оставаться в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран заявил, что останется в сделке. Это очень важно, и мы поддерживаем такую позицию. Другие участники согласились, что мы должны дать Ирану экономические выгоды, которые предполагает СВПД», — сказал он.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не будет создавать ядерное оружие даже в случае развала СВПД.

25 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что Тегеран «ни при каких условиях» не намерен проводить повторные переговоры по иранской ядерной сделке.