Постпред России: обстановка вокруг СВПД ухудшается из-за линии США
- РИА Новости
«Приходится, однако, с тревогой констатировать, что обстановка вокруг СВПД всё время ухудшается. Причина — безответственная линия США, которые не просто вышли из ядерной сделки, но и взяли курс на её подрыв, прежде всего путём блокирования выполнения экономической части этой договорённости», — говорится в заявлении на сайте российского МИД.
Отмечается, что Россия призывает «США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения».
Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф осудил политику европейских стран по отношению к ядерной сделке, отметив, что они поддерживают соглашение на словах, а не на практике.