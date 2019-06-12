Постпред России: обстановка вокруг СВПД ухудшается из-за линии США

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что обстановка вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану ухудшается из-за безответственной линии США.

«Приходится, однако, с тревогой констатировать, что обстановка вокруг СВПД всё время ухудшается. Причина — безответственная линия США, которые не просто вышли из ядерной сделки, но и взяли курс на её подрыв, прежде всего путём блокирования выполнения экономической части этой договорённости», — говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Отмечается, что Россия призывает «США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения».

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф осудил политику европейских стран по отношению к ядерной сделке, отметив, что они поддерживают соглашение на словах, а не на практике.