Эксперт прокомментировал слова главы Минобороны Латвии об RT

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Минобороны Латвии Артиса Пабрикса, который в ходе международного форума в Брюсселе удивился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.
Эксперт прокомментировал слова главы Минобороны Латвии об RT
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«Мы помним, как в советские времена западные радиостанции говорили о том, что они являются островком свободы в тоталитарной стране. Сейчас же всё поменялось и уже именно российский информационный портал является тем островком, которого не хватает Западу. На самом деле можно только очень сожалеть, что люди при достаточно высоких должностях именно так воспринимают действительность. И если любой момент, даже такой, как телеканал, который можно не только смотреть, но ещё и не смотреть, воспринимается через призму потенциального конфликта, это означает, что та сторона на этот конфликт и ориентирована», — считает он.

По словам эксперта, лидирующие страны в ЕС должны объяснять Восточной Европе, что «провоцирование конфликтов с Россией может принципиально изменить положение дел».

«Если же люди, делающие подобные заявления, считают, что русофобию можно продавать, то рано или поздно это будет приводить к череде совершенно ненужных и неуместных ситуаций. Европе самой выгодно, чтобы Россия имела возможность донести своё мнение», — сказал Брутер.

Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тем, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

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