Глава Минобороны Латвии удивился, что в Брюсселе можно смотреть RT

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Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс в ходе международного форума в Брюсселе возмутился тому, что в его гостинице можно было смотреть телеканал RT.

«Одна вещь — это кибератаки, которые происходят в тот момент, когда мы с вами говорим, против каждого из нас... Но другая вещь — это фрагментация умонастроений. Они пытаются сделать так, чтобы мы сомневались в нашей системе, нашей обороне, наших ценностях», — цитирует РИА Новости Пабрикса.

Он отметил, что у него при этом есть «простой вопрос».

«Если мы можем сделать что-то здесь и сейчас, то почему, когда я приезжаю в гостиницу в Брюсселе или где-то ещё, почему я по-прежнему вижу на экране телевизора RT?», — заявил глава латвийского Минобороны.

По его словам, в Латвии «RT больше не на экране».

«Ещё в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?», — добавил Пабрикс.

Ранее в докладе Федерального ведомства по защите Конституции (контрразведка ФРГ) за 2018 год сообщалось, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии, и главными инструментами воздействия являются RT Deutsch и агентство Sputnik. 

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