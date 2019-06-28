Трамп рассчитывает на «отличные результаты» встречи с Путиным на G20

Американский лидер Дональд Трамп, начиная встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, заявил, что ожидает отличные результаты от переговоров с российским коллегой.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма… И всё это будет построено на хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — сказал он.

Ранее в Осаке началась встреча Путина и Трампа.

Как отмечал Путин в интервью Financial Times, в ходе переговоров с Трампом он надеется обсудить СНВ-III.

Президент России также подчеркнул, что считает Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.

RT ведёт текстовую трансляцию.