Трамп рассчитывает на «отличные результаты» встречи с Путиным на G20
«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма… И всё это будет построено на хороших взаимоотношениях, которые будут между нами. Я думаю, что результаты этой встречи будут отличными», — сказал он.
Ранее в Осаке началась встреча Путина и Трампа.
Как отмечал Путин в интервью Financial Times, в ходе переговоров с Трампом он надеется обсудить СНВ-III.
Президент России также подчеркнул, что считает Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.