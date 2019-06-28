«Саммит прекрасной гармонии»: в Японии проходит встреча лидеров G20
- Reuters
- © Kevin Lamarque
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28 июня 2019
В переговорах с российской стороны примут участие глава МИД Сергей Лавров, министр финансов, первый зампред правительства Антон Силуанов, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков и другие. С американской же стороны на встрече будут присутствовать госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стивен Мнучин, советник президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и ряд других чиновников.
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Говоря о повестке дня, которую Москва и Вашингтон планируют обсудить на полях саммита G20, Дональд Трамп выразил мнение, что у него с Путиным будет «очень интересная дискуссия», которая будет включать вопросы торговли, коммерции, протекционизма, проблему разоружения и ряд других проблем.
«Нам есть о чём поговорить, все темы обозначены», — ответил Путин, добавив, что лидеры двух стран не встречались со времени саммита в Хельсинки, который прошёл в середине июля 2018 года.
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Один из немногих вопросов, которые удалось разобрать, касался того, скажет ли Трамп российскому лидеру о неприемлемости «вмешательства» в американские выборы, на что президент США с улыбкой ответил: «Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы». Путин также смеясь отреагировал на произошедшее.
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Лидеры сделали краткие заявления перед началом переговоров в закрытом режиме, после чего журналисты наперебой принялись задавать им вопросы, из-за чего поднялся чудовищный гвалт, в котором сложно было что-то разобрать.
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Начинается двусторонняя встреча Путина и Трампа, а также российской и американской делегаций. Ожидается, что стороны обсудят широкий спектр вопросов от торговли до контроля над вооружениями.
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Комментируя краткий диалог Владимира Путина и Дональда Трампа, которые вместе вошли в зал для совместного фотографирования, живо общаясь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что главы государств не обсуждали никаких вопросов и «просто поприветствовали друг друга».
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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на церемонии открытия первой сессии саммита G20 призвал все страны этого объединения к поиску точек соприкосновения, что позволило бы обеспечить стабильный рост мировой экономики.
«Саммит проходит в год, когда Япония вступила в новую эру Рэйва, что означает «прекрасная гармония». На этом саммите я хотел бы также достичь прекрасной гармонии. На этом саммите G20 в Осаке мы должны не обострять противостояние, но найти общие точки соприкосновения и сделать его саммитом продолжительного развития», — заявил Абэ.
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Российский лидер также провёл двусторонние встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и премьер-министром Японии Абэ Синдзо, после чего принял участие в церемонии совместного фотографирования глав государств — участников G20.
Затем в Осаке состоялось первое рабочее заседание лидеров «Большой двадцатки», на котором обсуждались вопросы инвестиций и торговли. Путину также удалось «на ногах» пообщаться с президентом США Дональдом Трампом, их двусторонние переговоры пройдут чуть позднее.
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Президент России Владимир Путин прибыл в Осаку около 03:00 мск (около 09:00 по местному времени) и уже провёл встречу с главами государств — членов БРИКС.
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обменялись мнениями по вопросам повестки дня саммита G20 и обсудили ряд проблем международной и региональной политики.
- kremlin.ru
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Добрый день, уважаемые читатели RT! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию ключевых событий первого дня саммита лидеров стран «Большой двадцатки». Мероприятие проходит в 14-й раз, в этом году его принимает Япония.