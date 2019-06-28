«Саммит прекрасной гармонии»: в Японии проходит встреча лидеров G20

В японской Осаке проходит саммит «Большой двадцатки». Главы государств и представительные делегации из стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой собираются вместе в 14-й раз. Одним из наиболее ожидаемых событий первого дня саммита будет встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Kevin Lamarque