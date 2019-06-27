Путин назвал Трампа талантливым человеком

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Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.
Путин назвал Трампа талантливым человеком
  • РИА Новости

Он отметил, что Трамп не является карьерным политиком, но имеет особое мировоззрение и видение интересов Соединённых Штатов.

«Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек», — приводит слова российского лидера Интерфакс.

Также Путин отметил, что Трамп очень хорошо знает, чего от него ждут избиратели.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным на саммите G20 в Осаке.

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