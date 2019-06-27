Путин назвал Трампа талантливым человеком
- РИА Новости
Он отметил, что Трамп не является карьерным политиком, но имеет особое мировоззрение и видение интересов Соединённых Штатов.
«Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек», — приводит слова российского лидера Интерфакс.
Также Путин отметил, что Трамп очень хорошо знает, чего от него ждут избиратели.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным на саммите G20 в Осаке.