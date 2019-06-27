Путин назвал Трампа талантливым человеком

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа талантливым человеком, но при этом не приемлет многих методов главы США.

Он отметил, что Трамп не является карьерным политиком, но имеет особое мировоззрение и видение интересов Соединённых Штатов.

«Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек», — приводит слова российского лидера Интерфакс.

Также Путин отметил, что Трамп очень хорошо знает, чего от него ждут избиратели.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на «хороший разговор» с Путиным на саммите G20 в Осаке.