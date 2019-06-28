Си Цзиньпин назвал главную угрозу мировой экономике
«В настоящее время ситуация в мире очень сложная. Мировая экономика в целом растёт, но факторы нестабильности и неопределённости заметно растут», — цитирует РИА Новости председателя КНР.
По его мнению, самой большой угрозой для мировой экономики являются «постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств, они искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий».
Он также подчеркнул, что страны БРИКС «должны противостоять неправомерным односторонним санкциям и экстерриториальной юрисдикции».
Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.