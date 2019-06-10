Эксперт прокомментировал заявление Трампа о новых пошлинах для КНР

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

«Продолжение торговой войны с КНР — дело чести для Дональда Трампа. Он гнёт свою линию, пытаясь заставить Китай впустить Соединённые Штаты на свой внутренний рынок без всяких ограничений. Это и является его целью — большая победа в экономической войне», — считает эксперт.

Мухин также отметил, что китайская сторона вряд ли поддастся на шантаж от лица американского лидера.

«Более того, подобная риторика только убедит КНР в том, что необходимо заниматься более ускоренным демонтажем моноцентрической системы принятия решений, которая уже не работает, но США пытаются её сохранить», — сказал он.

Ранее Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

При этом он выразил уверенность, что китайский лидер посетит саммит и они смогут провести двустороннюю встречу.