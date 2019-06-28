Трамп заявил, что в ситуации с Ираном «нет никакой спешки»

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Американский лидер Дональд трамп в ходе встречи с япоским премьер-министром Абэ Синдзо заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана «нет никакой спешки».

«У нас есть много времени — нет никакой спешки, они могут не торопиться», — цитирует РИА Новости Трампа.

Он подчеркнул, что «нет абсолютно никакого давления по времени».

«Надеюсь, в конце концов это получится. Если будет так, отлично, если нет, вы узнаете», — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал приказ не наносить удары по Ирану за десять минут до начала операции, инспирированной инцидентом со сбитым силами КСИР американским беспилотником. 

Впоследствии президент США заявил, что не отменял распоряжения, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены.

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