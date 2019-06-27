В конгрессе США призвали не дать Трампу начать войну против Ирана

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В конгрессе США призвали проголосовать за ограничение полномочий американского президента Дональда Трампа в вопросе возможного начала войны с Ираном. С призывом поддержать инициативу выступил сенатор Тим Кейн.

«С этой поправкой у нас появится возможность избежать вовлечения нас Дональдом Трампом в ненужную войну на Ближнем Востоке. Американское общество, в том числе военные, которым интересно знать, будут ли они отправлены на очередную опасную войну, будут наблюдать за голосованием», — написал политик в Twitter.

По его словам, именно конгресс должен решать, начинать ли стране войну. 

«Президент не может начинать войну в одностороннем порядке», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что Трамп отдал приказ не наносить удары по Ирану за десять минут до начала операции, инспирированной инцидентом со сбитым силами КСИР американским беспилотником. 

Впоследствии президент США заявил, что не отменял распоряжения, а лишь приостановил его действие на данном этапе.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что силовые акции в отношении Ирана должны быть исключены.

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