Путин рассказал о предложении Вашингтону плана по ПРО
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
«Я уже говорил публично об этом, повторю ещё раз, потому что считаю очень важным, предлагал совместную работу по противоракетной обороне, причём на троих — США, Россия и Европа», — сообщил Путин.
Он рассказал, что предлагал план «с конкретными параметрами этого сотрудничества, с определением ракет опасных направлений, с обменом технологией, с выработкой механизмов принятия решений и так далее».
«Убеждён, что, если бы американские наши партнёры тогда приняли его, мир сегодня был бы другим. Но, к сожалению, этого не произошло», — добавил российский президент.
В конце мая Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД.
Российский лидер подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.