Путин рассказал о предложении Вашингтону плана по ПРО

Российский лидер Владимир Путин в беседе с Financial Times рассказал, что предлагал Вашингтону совместную работу по противоракетной обороне, «причём на троих — США, Россия и Европа».

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

«Я уже говорил публично об этом, повторю ещё раз, потому что считаю очень важным, предлагал совместную работу по противоракетной обороне, причём на троих — США, Россия и Европа», — сообщил Путин.

Он рассказал, что предлагал план «с конкретными параметрами этого сотрудничества, с определением ракет опасных направлений, с обменом технологией, с выработкой механизмов принятия решений и так далее».

«Убеждён, что, если бы американские наши партнёры тогда приняли его, мир сегодня был бы другим. Но, к сожалению, этого не произошло», — добавил российский президент.

В конце мая Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД.

Российский лидер подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.