США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы
Отмечается, что под санкции попали замминистра финансов генерала Луго Гомеса и бывший министр электрических мощностей и глава Национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса.
Ранее Минфин США ввёл санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал аморальными санкции США против ЦБ Венесуэлы.
Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.