США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

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Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в заявлении американского ведомства.
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
  • Reuters

Как уточняет ТАСС, ограничения также введены в отношении гражданки Боливарианской Республики Кэрол Падильи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны. 

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