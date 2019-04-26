США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в заявлении американского ведомства.

Как уточняет ТАСС, ограничения также введены в отношении гражданки Боливарианской Республики Кэрол Падильи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.