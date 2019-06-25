В МИД России заявили о смерти онкобольных в Венесуэле из-за санкций США

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В связи с санкциями США в отношении венесуэльско-итальянского проекта АТМО ONLUS умерли несколько онкобольных детей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.
В МИД России заявили о смерти онкобольных в Венесуэле из-за санкций США
  • РИА Новости

«В частности, под санкции попал венесуэльско-итальянский проект АТМО ONLUS помощи детям с онкологическими заболеваниями», — заявил он.

По его словам, с марта 2019 года банки Европы из-за санкций отказываются переводить средства на оплату лечения.

«В марте детей, которые в нём нуждаются, было 26, но теперь их стало меньше. К сожалению, нескольких спасти уже не удалось», — указали в МИД.

Кожин добавил, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проблеме в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в мае в финском городе Рованиеми.

При этом российская сторона месяц ждала ответа, но в Вашингтоне «продемонстрировали чудеса словесной эквилибристики, чтобы доказать: в том, что умирают онкобольные дети, их вины нет», — добавили в министерстве.

В мае МИД Венесуэлы сообщил о смерти ребёнка из-за санкций США против PDVSA.

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