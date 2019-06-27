Посол России в Бельгии оценил отношения Москвы и ЕС

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Посол России в Бельгии Александр Токовинин в беседе с «Известиями» оценил отношения Москвы и Евросоюза.
Посол России в Бельгии оценил отношения Москвы и ЕС
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«Понятно, что Россия и Евросоюз могут достаточно долго жить и при нынешнем неблагоприятном состоянии отношений между ними. Однако очевидно, что все от этого теряют», — заявил он.

По его словам, Бельгия относится к тем странам, которые выступают за нормализацию диалога с Москвой.

Кроме того, Токовинин подчеркнул, что Россия концептуально считает ЕС важной опорой формирующегося полицентричного мира.

Ранее в МИД России назвали неконструктивными играми продление санкций ЕС.

24 июня промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Inforeactor оценил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.

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