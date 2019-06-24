Эксперт оценил заявление Могерини по санкциям

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Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Inforeactor оценил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.
Эксперт оценил заявление Могерини по санкциям
  • РИА Новости

«Возможно, кто-то из них и нашёл новые ниши для сбыта, однако по большому счёту европейцы потеряли для себя российский рынок. Их место заняла продукция либо отечественных компаний, либо поставщиков из дружественных России стран», — сказал Хазанов.

По его словам, отечественное сельское хозяйство сделало резкий рывок вперёд.

Ранее первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв прокомментировал заявление Могерини.

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