Эксперт оценил заявление Могерини по санкциям

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов в беседе с Inforeactor оценил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.

РИА Новости

«Возможно, кто-то из них и нашёл новые ниши для сбыта, однако по большому счёту европейцы потеряли для себя российский рынок. Их место заняла продукция либо отечественных компаний, либо поставщиков из дружественных России стран», — сказал Хазанов. По его словам, отечественное сельское хозяйство сделало резкий рывок вперёд. Ранее первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв прокомментировал заявление Могерини.