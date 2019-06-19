Эксперт прокомментировал заявление Могерини по санкциям

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.

«Тем самым Евросоюз признал, что санкции против России, введённые вслед за США странами ЕС, имеют и обратный эффект. Они несут потери от санкционного противостояния и пытаются сейчас показать, что они приспособились к проблемам, вызванным ответными российскими контрсанкциями», — сказал Ковалёв.

По его мнению, их заявление не очень соответствует действительности, так как многие страны ЕС и их регионы заявляют о серьёзных потерях из-за санкционного противостояния. Они также активно выступают за взаимную отмену санкций ЕС и России.

Ранее Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России.