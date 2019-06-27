Постпредство России подтвердило проведение заседания совета с НАТО 5 июля
- РИА Новости
«Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия — НАТО, которое намечено на 5 июля», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Планируется, что в ходе заседания будут обсуждаться проблема безопасности в Европе и мире на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вопросы «предсказуемости военной деятельности».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о заседании совета с Россией для обсуждения ДРСМД.
Совет Федерации в ходе заседания 26 июня одобрил закон о приостановлении действия ДРСМД.
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение России.