Постпредство России подтвердило проведение заседания совета с НАТО 5 июля

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Постоянное представительство России при НАТО подтвердило начало подготовки к заседанию Совета Россия — НАТО, которое состоится 5 июля.
Постпредство России подтвердило проведение заседания совета с НАТО 5 июля
  • РИА Новости

«Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия — НАТО, которое намечено на 5 июля», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Планируется, что в ходе заседания будут обсуждаться проблема безопасности в Европе и мире на фоне выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вопросы «предсказуемости военной деятельности».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о заседании совета с Россией для обсуждения ДРСМД.

Совет Федерации в ходе заседания 26 июня одобрил закон о приостановлении действия ДРСМД.

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение России.

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