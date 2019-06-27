Латвия заявила о подрыве репутации СЕ после решения по России

Латвия считает, что решение о восстановлении полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подрывает репутацию и дееспособность организации. Об этом заявили в пресс-службе МИД Латвии.

«Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы», — говорится в сообщении.

Как указывается, такое решение «серьёзно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которой полностью восстановила полномочия российской делегации.

Как отметил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года.

Подробнее — в материале RT.