Латвия заявила о подрыве репутации СЕ после решения по России
- Reuters
«Восстановление права голоса России без каких-либо условий в ПАСЕ противоречит принципам и основным ценностям Совета Европы», — говорится в сообщении.
Как указывается, такое решение «серьёзно подрывает репутацию и дееспособность Совета Европы».
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которой полностью восстановила полномочия российской делегации.
Как отметил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года.
Подробнее — в материале RT.