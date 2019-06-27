В Госдуме оценили решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ из-за России

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Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за России.
В Госдуме оценили решение делегаций некоторых стран покинуть сессию ПАСЕ из-за России
  • РИА Новости

По его мнению, украинская сторона вернётся.

«Им просто необходимо смириться с неизбежным. Остальные уехали формально — для консультаций, никто резко хлопать дверями в ПАСЕ не собирается», — считает он.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью газете «Известия» высказал мнение, что все эти страны вернутся к следующей сессии ПАСЕ.

Тем не менее, считает сенатор, российскую делегацию может ждать давление.

«То, в чём нас обвиняли, эти проблемы сами собой не исчезнут. Но одно дело, когда нас ругали заочно, а другое — когда мы там. Мы можем отвечать на выпады, приводить свои аргументы. И убеждать своих визави, наших коллег из других стран в своей правоте», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ.

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