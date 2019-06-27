United Airlines продлила запрет на полёты Boeing 737 MAX

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Авиакомпания United Airlines продлила приостановку использования Boeing 737 MAX до 3 сентября. Из-за этого в июле будут отменены 1,3 тыс. рейсов, а в августе — 1,9 тыс. рейсов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Мы приняли решение вывести Boeing 737 MAX из нашего графика до 3 сентября… В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц. В августе мы ожидаем отмены около 60 рейсов в день, что выльется в отмену порядка 1,9 тысяч рейсов в месяц», — заявили там.

Ранее Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.

Также Boeing обнаружила в самолётах 737 NG и 737 MAX дефектные детали.

Глава комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Boeing 737 MAX.

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