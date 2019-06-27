В ФСВТС сообщили об успешных испытаниях С-400 в Китае

Китай провёл испытания поставленных Россией зенитных ракетных систем С-400 на своём полигоне, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«По С-400 контракт исполняется, провели испытания на полигоне в Китае. Стрельбы прошли очень успешно, все довольны», — приводит Интерфакс слова Шугаева в эфире канала «Россия-24».

Он сообщил, что Китай стал первым покупателем С-400.

При этом Россия также поставляет в Китай истребители Су-35.

«Это первый наш покупатель систем С-400, это покупатель новейших истребителей Су-35. Это контракт, который практически уже исполнен, самолёты уже находятся в Китае», — заявил глава ФСВТС России.

Он также отметил в целом положительное военно-техническое сотрудничество России и Китая.

Ранее стало известно, что первые С-400 поступят из России в Турцию в июле.