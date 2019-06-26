Помпео прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
«Что касается вызова со стороны Исламской Республики Иран, то Америка сделала всё, что может, чтобы обеспечить деэскалацию напряжённости», — приводит пресс-служба Госдепа слова Помпео.
По его словам, Тегерану не следует «совершать ошибку» и исходить из того, что американский лидер Дональд Трамп не готов защищать национальные интересы США по всему миру.
«Если возникнет конфликт, если возникнет война, так из-за того, что этот выбор сделали иранцы», — добавил Помпео.
При этом дипломат выразил надежду, что «они этого не сделают».
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы, впоследствии на судах возник пожар.
Вашингтон, в том числе президент США Дональд Трамп, возложил вину за произошедшее на Иран.
Со своей стороны, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна. Он выразил надежду, что направление дополнительных сил и средств США в регион Персидского залива не приведёт к возникновению искры, от которой разгорится пожар.