Рябков рассказал о риске дестабилизации на Ближнем Востоке

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна.
Рябков рассказал о риске дестабилизации на Ближнем Востоке
  • © РИА Новости

«Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком легко и безответственно относится к подобного рода шагам, пора остановится и принять в расчёт здравый смысл и доводы, которые приводят ответственные международные игроки, в том числе Россия», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он выразил надежду, что направление дополнительных сил и средств США в регион Персидского залива не приведёт к возникновению искры, от которой разгорится пожар.

Ранее Рябков прокомментировал ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (CВПД). 

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