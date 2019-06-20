Рябков рассказал о риске дестабилизации на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дестабилизация обстановки в районе Персидского залива очень опасна.

«Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком легко и безответственно относится к подобного рода шагам, пора остановится и принять в расчёт здравый смысл и доводы, которые приводят ответственные международные игроки, в том числе Россия», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он выразил надежду, что направление дополнительных сил и средств США в регион Персидского залива не приведёт к возникновению искры, от которой разгорится пожар.

Ранее Рябков прокомментировал ситуацию вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (CВПД).