Небензя оценил действия США в отношении Ирана

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Сигналы США в отношении Ирана могут привести ситуацию к точке невозврата. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Небензя оценил действия США в отношении Ирана
  • РИА Новости

«Звучат заверения в том, что никто не собирается менять режим в Иране, одновременно следуют угрозы нанести сокрушительный удар, вводятся новые санкции. Идёт призыв к диалогу и параллельно объявляется о намерении нарастить военное присутствие в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.

Как отметил Небензя, подобные сигналы, которые, по его словам, не под силу расшифровать даже опытному криптологу, могут только привести к точке невозврата.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы к любым действиям со стороны Ирана.

При этом он отмечал, что США не стремятся к конфликту с Ираном и готовы вести диалог с представителями иранской власти по условиям снятия ограничительных мер.

Вместе с этим 24 июня президент США подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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