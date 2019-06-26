Ушаков анонсировал встречу Путина с Мэй на саммите G20 в Осаке

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Достигнута договорённость о встрече российского лидера Владимира Путина и премьера Британии Терезы Мэй на саммите G20 в Осаке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
Ушаков анонсировал встречу Путина с Мэй на саммите G20 в Осаке
  • Reuters

«Достигнута взаимная договорённость по соответствующим каналам о проведении этой встречи. Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов «двадцатки», — сказал он.

Как отметил Ушаков, после этого подобных контактов не было.

Он подчеркнул, что предстоящая встреча весьма важна, даже если стороны просто проговорят чувствительные вопросы.

«Как вы понимаете, их много накопилось в наших взаимоотношениях с Великобританией», — указал он.

17 июня СМИ писали, что представители Британии обсуждают с российскими коллегами возможность проведения встречи Терезы Мэй с Владимиром Путиным. 

Эксперт Николай Топорнин прокомментировал Nation News эти сообщения. 

При этом в Лондоне назвали преждевременным обсуждение подобной встречи. 

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