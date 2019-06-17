В Лондоне считают преждевременным говорить о встрече Мэй и Путина

В Лондоне считают преждевременным говорить о встрече премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявили в канцелярии премьера.

«Сегодня на брифинге для пула премьер-министра официальный представитель премьер-министра сказал, что пока о такой встрече говорить преждевременно», — рассказали РИА Новости.

Ранее газета The Guardian сообщила, что представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи Мэй с Путиным в рамках саммита G20 в Японии.

Генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал эти сообщения.