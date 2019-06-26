Макрон планирует провести встречу с Путиным на G20
- Reuters
Как передаёт ТАСС, французский лидер также намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным.
Он отметил, что Европе необходимо вести с Москвой стратегический диалог.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил заявления о российско-французских контактах на высоком государственном уровне.
Саммит «Большой двадцатки» пройдёт в японской Осаке 28—29 июня.