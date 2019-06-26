Макрон планирует провести встречу с Путиным на G20

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
Макрон планирует провести встречу с Путиным на G20
  • Reuters

Как передаёт ТАСС, французский лидер также намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным. 

Он отметил, что Европе необходимо вести с Москвой стратегический диалог.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил заявления о российско-французских контактах на высоком государственном уровне.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт в японской Осаке 28—29 июня.

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