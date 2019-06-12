Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным
«Европа, в которую я верю, с её многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО», — цитирует РИА Новости Макрона.
Он подчеркнул, что Европе «необходимо вести с Россией стратегический диалог».
«В ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить её (динамику отношений. — RT)», — добавил французский президент.
В мае сообщалось, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».