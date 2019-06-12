Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Европа, в которую я верю, с её многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО», — цитирует РИА Новости Макрона.

Он подчеркнул, что Европе «необходимо вести с Россией стратегический диалог».

«В ближайшие недели я снова проведу длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7, чтобы восстановить её (динамику отношений. — RT)», — добавил французский президент.

В мае сообщалось, что Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».