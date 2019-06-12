Эксперт оценил заявления о российско-французских контактах на высоком государственном уровне

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с НСН оценил заявления о российско-французских контактах на высоком государственном уровне, в том числе возможную встречу премьер-министров Дмитрия Медведева и Эдуара Филиппa.

Как сообщил РИА Новости посол России в Париже Алексей Мешков, идёт активная подготовка возможной встречи Медведева и Филиппа.

«Есть определённая «специализация». Президенты обсуждают глобальные проблемы — военно-политические, кризисные моменты международной политики: Украину, Сирию, иранское досье. «Специализация» премьеров — решение вопросов экономики, финансов, торговли. Думаю, такая специализация будет соблюдена, и оба диалога состоятся», — сказал он.

Как отметил эксперт, более 500 французских компаний присутствуют на российском рынке, и практически никто из представителей Франции не ушёл из России.

По словам Фёдорова, обсуждение нужно возобновить, и встреча послужит залогом того, что отношения между двумя важнейшими странами Европы будут развиваться.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.