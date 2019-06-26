В Госдуме оценили идею запретить Трампу инициировать операцию против Ирана

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT решение американских конгрессменов предложить внести поправку к военному бюджету страны, которая ограничила бы президента США Дональда Трампа в возможности начать военную операцию против Ирана без одобрения конгресса.
В Госдуме оценили идею запретить Трампу инициировать операцию против Ирана
  • © РИА Новости

«Я думаю, здесь вопрос не столько в доверии президенту, сколько в безопасности. Конгрессмены озабочены тем, что Соединённые Штаты могут ввязаться в очередную военную авантюру и погрязнуть в затяжном конфликте, потому что Иран не так просто победить. Можно понять волнение конгресса. Необходимо, чтобы была возможность пресечь какие-то необдуманные действия американского президента по военной интервенции», — считает он.

Ранее американские конгрессмены — демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц — сообщили, что выступили с предложением внести поправку к военному бюджету страны, которая ограничила бы Трампа в возможности начать военную операцию против Ирана без одобрения конгресса.

Отмечается, что поправка в случае её принятия не разрешит финансировать операции подобного рода.

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