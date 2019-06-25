Раненного в Косове российского сотрудника ООН выписали из больницы

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Российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, который пострадал при действиях силовиков в непризнанной республике Косово, выписали из больницы.
Раненного в Косове российского сотрудника ООН выписали из больницы
  • ©mod.gov.rs

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сербии.

Как отмечается, Краснощёков проходил лечение в Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде.

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе Краснощёков.

В ходе задержания россиянин получил травмы в результате действий силовиков.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении Краснощёкова.

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