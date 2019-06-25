В Совфеде оценили заявление Гройсмана о возвращении России в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

РИА Новости

«Я думаю, что заявление Гройсмана — это его личная точка зрения», — сказал Джабаров. Как считает сенатор, украинский премьер занимается предвыборной борьбой и агитацией, пытается заработать дополнительные политические очки. Ранее политолог Леонид Крутаков прокомментировал в беседе с радио Sputnik заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом» Киеву.