В Совфеде оценили заявление Гройсмана о возвращении России в ПАСЕ

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
В Совфеде оценили заявление Гройсмана о возвращении России в ПАСЕ
  • РИА Новости

«Я думаю, что заявление Гройсмана — это его личная точка зрения», — сказал Джабаров.

Как считает сенатор, украинский премьер занимается предвыборной борьбой и агитацией, пытается заработать дополнительные политические очки.

Ранее политолог Леонид Крутаков прокомментировал в беседе с радио Sputnik заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом» Киеву.

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