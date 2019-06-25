Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о решении ПАСЕ по России
- Reuters
«Конечно, всё это несколько пародийно выглядит», — считает Крутаков.
По его словам, возвращение России в ПАСЕ — это своего рода разрыв дипломатической блокады, шаг к нормализации отношений и с этим уже ничего нельзя сделать.
Ранее Порошенко заявил, что это «первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет».
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.