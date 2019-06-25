Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о решении ПАСЕ по России

Политолог Леонид Крутаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом» Киеву.

«Конечно, всё это несколько пародийно выглядит», — считает Крутаков.

По его словам, возвращение России в ПАСЕ — это своего рода разрыв дипломатической блокады, шаг к нормализации отношений и с этим уже ничего нельзя сделать.

Ранее Порошенко заявил, что это «первый серьёзный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.