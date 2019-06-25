Депутат Госдумы оценил уход украинской делегации с заседания ПАСЕ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.

«Это происходило на моих глазах, я сейчас в зале. Неконструктивная позиция украинцев, связанная с их уходом, только больше подрывает доверие к ним. Ещё вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики по поводу того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ», — сказал депутат.

По его словам, украинская делегация поняла, что шансов помешать России нет, и просто «решила уйти из зала».

«Насколько я знаю, сегодня они должны покинуть и Страсбург. Ну, пусть покричат, в Раде у них это хорошо получается. Тем не менее, думаю, эти депутаты вряд ли пройдут в новый состав парламента с такой позицией и бесконечной агрессией», — считает Калашников.

Ранее украинские депутаты ПАСЕ покинули зал заседаний организации.

Отмечается, что украинцы призвали своих сторонников в ПАСЕ последовать их примеру, однако в итоге украинская делегация покинула зал в одиночестве.