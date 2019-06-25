Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».

«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — указывается в ответе.

Как уточняется, из оклада удержано 2,4 тыс. гривен (около $94) в качестве обязательных сборов и налогов.

Зеленский официально вступил в должность президента 20 мая.

Ранее команда Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы. В списке, в частности, отмечается, что за месяц работы он «убедил западных партнёров в неизменности курса на евроинтеграцию».