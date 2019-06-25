В Совфеде назвали «политическим ханжеством» слова генсека НАТО о ДРСМД

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.

«На мой взгляд, это заявление — проявление политического ханжества. Понятно, что никакого нарушения Россия не допускала. Та ракета 9М729, на которую ссылаются американцы, не имеет параметров, которые указывали США. Когда мы их приглашали и показывали ракету, они даже не приехали. То есть их это не интересует, нужен был только повод», — сказал сенатор.

Джабаров также отметил, что американская сторона первая вышла из договора и «России не оставалось ничего, кроме как последовать их примеру».

«Более того, о каком ответе может говорить НАТО? Единственное, что они действительно должны сделать, — поговорить с США и попросить у них не размещать ракеты запрошенного класса на территории европейских стран. Владимир Путин чётко сказал, если хоть одна страна Европы разместит их у себя, мы сделаем то же самое на своей территории и страны станут мишенью для ответного удара», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.

Генсек заявил, что Россия должна к 2 августа уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729).