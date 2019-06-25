Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд в своём микроблоге в Twitter назвала позорной принятую ПАСЕ резолюцию, дающую возможность возвращения российской делегации в организацию.

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.

По её мнению, «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла».

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.

Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.