Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России
- Reuters
«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.
По её мнению, «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла».
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы.
Позднее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия делегации России в данной организации.