Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

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Российская делегация выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
  • РИА Новости

«Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого», — цитирует политика ТАСС.

Как отмечается, данное предложение вызвало недовольство украинской делегации, которая напомнила, что Слуцкий внесён в санкционные списки Евросоюза.

Паскье предложила провести голосование по обычной процедуре во второй половине дня.

Ранее депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Вопрос будет рассмотрен 26 июня.

Парламентская ассамблея пригласила Россию участвовать в июньской сессии, при этом оставив за собой право оспаривать её полномочия. 

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