МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном
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«США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Он отметил, что «эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном».
«То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что диалог нельзя вести «под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.
Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.