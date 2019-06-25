МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свою политику для возможности диалога с Ираном.
МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что «эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном».

«То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что диалог нельзя вести «под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.

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