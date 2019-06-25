МИД России призвал США пересмотреть политику для диалога с Ираном

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, комментируя новые санкции США против Ирана, заявил, что Вашингтону следует пересмотреть свою политику для возможности диалога с Ираном.

«США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он отметил, что «эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном».

«То есть они обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что диалог нельзя вести «под дулом пистолета, в прямом и переносном смысле».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении санкций в отношении аятоллы Али Хаменеи.

Впоследствии постоянный представитель ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Тегеран считает новые санкции Вашингтона продолжением враждебной политики Соединённых Штатов.