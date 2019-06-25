Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключает возможности выхода из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1960 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Агентство отмечает, что, по мнению Трампа, существующий договор носит односторонний характер, так как предполагает помощь Соединённых Штатов Японии в случае нападения на азиатскую страну.

При этом соглашение не обязывает Токио оказывать поддержку Вашингтону в аналогичной ситуации.

По словам источников Bloomberg, американский лидер к настоящему времени не принял каких-либо конкретных мер для реализации рассматриваемой инициативы. Кроме того, по мнению собеседников агентства, такой вариант развития событий в принципе маловероятен. 

Ранее премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что жители Окинавы несут на себе «тяжкое бремя» из-за концентрации военных баз США на территории префектуры, и пообещал его облегчить. 

Кроме того, в октябре 2018 года выяснилось, что Трампа давно беспокоит торговый дисбаланс между Соединёнными Штатами и Японией, а также то, что Токио не покрывает расходы Вашингтона на помощь островному государству в сфере обороны. 

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