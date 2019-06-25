Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключает возможности выхода из Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был подписан в 1960 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

JUST IN: President Trump has recently mused to confidants about withdrawing from a postwar defense treaty with Japan, sources say https://t.co/ht37jBSYaqpic.twitter.com/pkOpoVGqcE — Bloomberg Politics (@bpolitics) 25 июня 2019 г.

Агентство отмечает, что, по мнению Трампа, существующий договор носит односторонний характер, так как предполагает помощь Соединённых Штатов Японии в случае нападения на азиатскую страну.

При этом соглашение не обязывает Токио оказывать поддержку Вашингтону в аналогичной ситуации.

По словам источников Bloomberg, американский лидер к настоящему времени не принял каких-либо конкретных мер для реализации рассматриваемой инициативы. Кроме того, по мнению собеседников агентства, такой вариант развития событий в принципе маловероятен.

Ранее премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что жители Окинавы несут на себе «тяжкое бремя» из-за концентрации военных баз США на территории префектуры, и пообещал его облегчить.

Кроме того, в октябре 2018 года выяснилось, что Трампа давно беспокоит торговый дисбаланс между Соединёнными Штатами и Японией, а также то, что Токио не покрывает расходы Вашингтона на помощь островному государству в сфере обороны.