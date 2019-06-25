В ПАСЕ рассказали об эмоциях в ходе обсуждения ситуации с Россией

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Докладчица по резолюции, пригласившей российскую делегацию принять участие в июньской сессии ПАСЕ Петра де Суттер отметила, что в ходе обсуждения соответствующего документа было много эмоций.

«Некоторые верят, что это неправильное решение, некоторые, что хорошее... Как Совет Европы мы должны думать о будущем», — цитирует её РИА Новости.

Также, комментируя произошедшее, де Суттер отметила, что в рамках обсуждения документа «было много эмоций».

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне.

Впоследствии Пётр Толстой, руководитель российской делегации рассказал о намерении подать заявку на подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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