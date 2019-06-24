В Совфеде оценили заявление премьера Франции о снятии санкций
- РИА Новости
«Санкции контрпродуктивны, они не дали ничего из того, что хотел Запад, они не повлияли на внешнюю политику России, кардинально не изменили структуру экономики, о чём мечтал Обама, поэтому Европейскому союзу нужно понять, что в первую очередь понесли потери именно европейские компании», — заявил Морозов.
Он подчеркнул, что европейские страны стали основной мишенью санкционного противостояния.
«Французский сельскохозяйственный бизнес, инновационные предприятия, авиастроение, конечно, понесли потери. Американцы эти потери понесли в разы меньше. Я думаю, что европейцам пора взять реванш», — отметил сенатор.
Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп после переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент, и выразил надежду на диверсификацию отношений между двумя странами.