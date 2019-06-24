В Совфеде оценили заявление премьера Франции о снятии санкций

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал слова французского премьер-министра Эдуара Филиппа о том, что антироссийские санкции могут быть сняты «в любой момент».

«Санкции контрпродуктивны, они не дали ничего из того, что хотел Запад, они не повлияли на внешнюю политику России, кардинально не изменили структуру экономики, о чём мечтал Обама, поэтому Европейскому союзу нужно понять, что в первую очередь понесли потери именно европейские компании», — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что европейские страны стали основной мишенью санкционного противостояния.

«Французский сельскохозяйственный бизнес, инновационные предприятия, авиастроение, конечно, понесли потери. Американцы эти потери понесли в разы меньше. Я думаю, что европейцам пора взять реванш», — отметил сенатор.

Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп после переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент, и выразил надежду на диверсификацию отношений между двумя странами.