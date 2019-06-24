В МИД России оценили призывы Брюсселя по украинским морякам

Короткая ссылка
Брюссель не решается признать ответственность Киева за провокацию, в ходе которой украинские моряки нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
В МИД России оценили призывы Брюсселя по украинским морякам
  • © Погрануправление ФСБ по Республике Крым
  • РИА Новости

По его словам, «заключения», утверждённые на заседании Евросовета 20 июня касательно России, «нельзя трактовать иначе, как очередное подтверждение сохраняющейся конфронтационной инерции в подходах Евросоюза к отношениям с нашей страной».

«Призывая нас освободить украинских моряков, участвовавших в преднамеренном нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, в Брюсселе никак не решатся признать ответственность Киева за эту провокационную и крайне рискованную акцию», — цитирует замминистра РИА Новости.

В начале июня в ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить