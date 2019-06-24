В МИД России оценили призывы Брюсселя по украинским морякам

Брюссель не решается признать ответственность Киева за провокацию, в ходе которой украинские моряки нарушили государственную границу России в районе Керченского пролива, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

По его словам, «заключения», утверждённые на заседании Евросовета 20 июня касательно России, «нельзя трактовать иначе, как очередное подтверждение сохраняющейся конфронтационной инерции в подходах Евросоюза к отношениям с нашей страной».

«Призывая нас освободить украинских моряков, участвовавших в преднамеренном нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, в Брюсселе никак не решатся признать ответственность Киева за эту провокационную и крайне рискованную акцию», — цитирует замминистра РИА Новости.

В начале июня в ЕС призвали Россию выполнить решение трибунала ООН по морякам.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима Конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.