Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
Отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в какой-то момент в ближайшем будущем, Помпео ответил: «Я надеюсь на это».
«Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.
В апреле Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.