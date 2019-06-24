Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР

Американский госсекретарь Майкл Помпео выразил надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне.

Отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в какой-то момент в ближайшем будущем, Помпео ответил: «Я надеюсь на это».

«Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя», — приводит его слова пресс-служба Госдепа.

В апреле Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.