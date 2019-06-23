Эксперт оценил сообщения о призывах советников Трампа нанести удар по Ирану

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT сообщение The Wall Street Journal о том, что американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.

«Столько лихорадочных шагов, заявлений, что уже трудно отделить правду от лжи, но, скорее всего, это некая модель поведения, алгоритм, которые Штаты использовали и будут использовать в отношении и других стран. Эту модель поведения они обкатали на Венесуэле, Северной Корее и пытаются обкатать на Иране, пока это ни к чему не привело», — отметил Блохин.

По словам эксперта, США сначала нагнетают обстановку, а потом будут пытаться заставить противника сесть за стол переговоров.

«Это сугубо психологическое давление, это такой бизнес-подход, думаю, и не только Трампа — достигать намеченных целей. Вряд ли дело дойдёт до военной кампании или широкомасштабного вторжения в Иран. Если сегодня будет какая-то операция или вторжение в Иран — это снова будет ударять по кошельку американских налогоплательщиков, сегодня задача Трампа сделать американскую экономику более эффективной, более конкурентоспособной. Ему надо облегчить финансовое бремя. Также Иран может ударить по наиболее важным союзникам США: Саудовской Аравии и Израилю», — добавил аналитик.

При этом Блохин пояснил, что даже если представить, что Трамп развяжет войну, то он её не закончит до предвыборной гонки, соответственно, демократы будут обвинять Трампа как разжигателя войны.

«Он вышел победителем из-за того, что выступал с лозунгами, которые критикуют предыдущую администрацию. Но те же самые демократы могут клевать его и по другой причине. После того, как Трамп не отреагировал на сбитый дрон, его считают слабаком. Это тоже для него потеря лица. Но он всё-таки не будет пытаться ввязаться в эту ловушку, это будет иметь самые катастрофические последствия», — заключил он.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану.

Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ не наносить авиаудары по Ирану за десять минут до их начала. Позднее американский лидер добавил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его на данном этапе.