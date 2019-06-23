WSJ: советники Трампа убеждали его нанести удар по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно», — приводит издание слова президента США, якобы сказанные им неназванному источнику.

Также глава Белого дома якобы заявил, что США «больше не нужны войны».

Ранее Трамп сообщил, что отдал приказ не наносить авиаудары по Ирану за десять минут до их начала. Позднее американский лидер добавил, что не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его на данном этапе.

Вместе с тем в СМИ появились сообщения о том, что на позицию американского лидера могла повлиять личная беседа с ведущим телеканала Fox News Такером Карлсоном.

Подробнее — в материале RT.