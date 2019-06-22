В Госдуме оценили готовность Трампа стать «лучшим другом» Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов стать «лучшим другом» Ирана при условии, что иранские власти откажутся от ядерного оружия.

«Мы не раз убеждались в том, что заявления Трампа могут носить диаметрально противоположный характер в течение одного дня. Его слова очень часто не подкрепляются никакими действиями. Очень сложно ему верить, американский президент играет на публику, пытается подыгрывать своему избирателю. Тем более сейчас наступила новая предвыборная кампания, в течение которой от Трампа можно ждать чего угодно — угроз, любви, ненависти», — сказал депутат.

Он также отметил, что для многих стран, таких как Иран, которые находятся в изоляции, ядерное оружие не является наступательным, это фактор сдерживания.

«Это для них некая гарантия. Так что, думаю, Иран не прислушается к словам Дональда Трампа и не воспримет его заявление серьёзно», — считает Чепа.

Ранее Трамп заявил, что готов стать «лучшим другом» Ирана. По словам лидера США, это будет возможно при условии, что иранские власти откажутся от ядерного оружия.